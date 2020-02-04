VIDEO: Justin Bieber confiesa que tomaba narcóticos, fumaba marihuana y comía hongos a los 13 años.

A través de su documental, Justin Bieber: Seasons, el cantante canadiense se sinceró con sus fans y reveló su oscuro pasado con las drogas, pues en la producción de YouTube confesó que a los 13 años inició con su adicción a los narcóticos.

Fumaba marihuana, bebía un cóctel de narcóticos, tomaba jarabe para tos y comía hongos alucinógenos, era una vía de escape para mí. Era joven

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El intérprete de 'Yummy' reveló detalles de su adicción, que se hizo cada vez más difícil de manejar y que lo llevó a tomar antidepresivos, hongos alucinógenos y hasta jarabe para la tos.

La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué. Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba y me gustó

Luego de hacerse adicto, Justin Bieber atravesó por un momento complicado, ya que no fue fácil dejar las drogas y poco a poco se fueron sumando otras sustancias como: pastillas de MDMA, hongos alucinógenos, jarabe para la tos y antidepresivos, los cuales lo ayudaron a "levantarse de la cama cada mañana".

Ahora, Justin Bieber tiene en su casa una cámara de oxígeno y se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV para ayudar a eliminar las toxinas de su cuerpo.

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