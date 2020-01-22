Jessica Simpson revela que cayó en delicadas adicciones tras ser víctima de abuso sexual.

La estrella Jessica Simpson impactó al público del mundo entero tras revelar fuertes situaciones que sufrió a lo largo de su vida, pues fue víctima de abuso sexual, por lo que cayó en delicadas adicciones que la llevaron a tocar fondo.

La cantante lanzó su libro de memorias Open Book, en el que narra algunas experiencias que la volvieron una mujer fuerte, así como algunas otras vivencias que la ayudaron a llevar su vida más tranquila, como el hecho de contraer matrimonio, el nacimiento de sus pequeños hijos y el éxito que alcanzó gracias a su talento.

Te puede interesar:

El Príncipe Harry y Meghan Markle demandarán a paparazzis por "acoso" debido a las recientes fotos filtradas.

Sin embargo, hubo algo que causó una gran impresión entre sus seguidores, pues tuvo la suficiente valentía para revelar que cuando tenía seis años sufrió un trauma que guardó por varios años, ya que no se sentía capaz de contárselo a sus padres.

A esa edad, Jessica Simpson sufrió de abuso sexual cuando se quedó a dormir en la casa de un amigo de sus padres; ese día, ella había compartido la cama con la hija de su abusador, cuando él llegó y comenzó con un juego de cosquillas pero que, posteriormente, las cosas subieron de nivel.

(Sucedió) cuando compartí una cama con la hija de un amigo de la familia. Comenzó con cosquillas en mi espalda y después pasó a cosas que era extremadamente incómodas

Asimismo, explicó que esa situación se repitió en diferentes ocasiones, pero que el secreto lo guardó a lo largo de seis años hasta que se animó a contarle a sus padres cuando estaban a bordo del auto para emprender un viaje.

Jessica Simpson recuerda que su madre golpeó el hombro de su padre, mientras que le señaló: “Te dije que algo estaba pasando”. Tras la confesión, su padre no dijo nada en absoluto pero ya no regresaron a la casa del amigo que abuso de la actriz, ni volvieron a tener contacto con él.

Mi papá mantuvo sus ojos en la carretera y no dijo nada

Por esta razón y por la presión que comenzó a vivir cuando empezaba a crecer su carrera artística, Simpson cayó en el consumo desmedido de drogas y alcohol, pues así intentaba sobrellevar el daño emocional que había cargado por mucho tiempo.

Posteriormente, en el año del 2014, la cantante y actriz se casó con Eric Johnson, con quien logró tener tres hijos. Ante esto, comenzó a tomar conciencia de su problema y en el 2017 decidió buscar ayuda, por lo que acudió a terapias dos veces a la semana y, desde entonces, asegura mantenerse sobria.

También te puede interesar:

Salma Hayek es la nueva productora ejecutiva de la serie sobre Eva Perón, con una historia que no te puedes perder.