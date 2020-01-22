Salma Hayek es la nueva productora ejecutiva de la serie sobre Eva Perón, con una historia que no te puedes perder.

Salma Hayek fue elegida para ser la productora ejecutiva de la serie de Eva Perón que llegará a las pantallas en 2021. La historia está basada en la novela de Eloy Martínez, Santa Evita, que retrata los sucesos después de la muerte de la exprimera dama argentina.

La serie contará con con 7 episodios protagonizados por los actores Natalia Oreiro y Ernesto Alterio. Además, se les unen los actores Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), Diego Velázquez (El periodista) y el español Francesc Orella (Dr. Pedro Ara).

Te puede interesar:

FOTO: Aracely Arámbula le hace competencia a Salma Hayek con tremendo escote y deslumbra en el Festival Cana Dorada 2020.

La historia sobre la lideresa política contará con la dirección de los cineastas Rodrigo García y Alejandro Maci. Ambos narrarán el suceso del cuerpo de Perón que estuvo enterrado durante tres años, a la espera de construir una estatua que nunca se creó.

Después del éxito de Monarca, Hayek se arriesga como productora de otra serie. La actriz mexicana es conocida por sus icónicos personajes en Frida, El callejón de los milagros y Teresa.

También te puede interesar:

Salma Hayek como el vino; deleita la vista de sus seguidores al mostrar sus curvas.