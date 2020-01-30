La Hermana de John Lennon, asegura que Yoko Ono controlaba la vida del ex Beatle y el se lo permitía.

La hermana de John Lennon, Julia Baird publicó su libro ‘Imagina this’ en el que relata la vida del ex Beatle desde que eran niños, hasta el momento en que el cantante ya había alcanzado la fama.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

En su libro también cuenta como era la relación que su hermano tenía con su pareja hasta el momento de su muerte, Yoko Ono, en donde la escritora cuenta varios momentos complicados que vivió. Como cuando intentaba tener llamadas telefónicas con su hermano y no podía.

Te puede interesar: Conoce los mejores looks que la crítica Danna Paola, ha usado cada domingo en los conciertos de ‘La Academia’.

Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?

Al final del libro, la hermana de John Lennon toca el tema de la herencia de la casa de Liverpool, quien de acuerdo con la escritora sería para su hermana Jackie y ella, pero fue el abogado de Yoko Ono, quien le dijo que no era así.

Sin embargo, también dijo que si Jackie y yo necesitábamos ayuda, Yoko podía estar dispuesta a ayudarnos. Respondí que no le estaba pidiendo dinero a Yoko. Solo quería el valor de la casa, porque era un símbolo. No supe nada más”, lamenta la autora en su libro.

Durante la presentación del libro en Madrid, España. Julia Baird, explicó que el motivo del libro fue por un documental que vio en donde contaban cosas que no eran reales y por eso decidió escribir su versión de las hechos.

También te puede interesar: Pósters individuales de Rápidos y Furiosos 9.