Jude Law podría ser el ‘Capitán Garfio’ en la nueva versión live action del clásico ‘Peter Pan & Wendy’.

Disney se encuentra trabajando actualmente en el live action de Mulan y La Sirenita. También, prepara una versión de Peter Pan, para la que tiene en la mira a un reconocido actor que daría vida al Capitán Garfio.

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Peter Pan es un film que ha tenido varios live action con el paso de los años, siendo el más reciente el que tuvo a Hugh Jackman como el villano (que no era Hook, sino un pirata llamado Black Beard) y Johnny Depp en el reparto.

En esta ocasión, la empresa dueña de los derechos quiere intentarlo de nuevo con una versión que se apegue a la historia que se presentó en los años 50, por lo que Jude Law estaría en negociaciones para ser quien interprete al villano.

Los rumores señalan que la película no va muy adelantada, pero se sabe que el director que llevará este proyecto será David Lowery, quien coescribió el guión con Toby Halbrooks y Jim Whitaker.

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La adaptación de 1953 ha sido la novela con más popularidad de JM Barrie; sin embargo, la compañía cree que es momento de darle una nueva versión a la historia del joven que se dedicaba a rescatar niños perdidos, para llevarlos a una isla mágica en la que no tenían que crecer o seguir las reglas de los adultos.