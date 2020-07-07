Personajes de Stan Lee que quedaron fuera de Marvel tendrán su propio universo de películas y series.

El legado que dejó lejos de Marvel el legendario creador de superhéroes, Stan Lee, es tan extenso que ahora será material de nuevos proyectos cinematográficos que podrían resultar todo un éxito.

De acuerdo con lo informado, la compañía Genius Brands International cerró un trato con POW! Entertainment para que ésta última pueda realizar películas y series basadas en personajes de Stan Lee que quedaron fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Según lo reportado por medios internacionales, dicho trato incluye “más de 100 propiedades originales y sin explotar” que podrían ser diferentes productos como filmes y series de televisión.

Ante este gran proyecto, el CEO de Genius Brands, Andy Heyward, ha declarado que “es casi imposible concebir que una sola mente haya creado todo esto “.

Recordemos que en el pasado algunas de las creaciones de Stan Lee que son ajenas a Marvel ya han tenido sus propias adaptaciones como series, películas live action y películas animadas; por ejemplo, en Reino Unido hicieron una serie de Lucky Man, un detective que controla la suerte.

En tanto, en el 2007 se estrenó la película animada de The Condor, un personaje más de Stan Lee, quien logró creaciones legendarias como Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, el Doctor Strange, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer o Nick Fury.

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Por lo pronto, las reacciones a esta etapa de Stan Lee post-Marvel ya han comenzado a darse, y algunos de los amantes de sus personajes han empezado a dudar si alguna de sus nuevas creaciones puede tener la fuerza suficiente para despertar el interés necesario para dar vida a un 'universo' de producciones.