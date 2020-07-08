Fanáticos de ‘Harry Potter’ celebraron con memes el noveno aniversario del estreno de su última película.

Una de las sagas más exitosas de la historia, sin duda, es Harry Potter, razón por la que cualquier suceso que tenga que ver con la historia del joven mago causa gran furor entre sus fanáticos, quienes tienen muy bien agendadas las fechas importantes alrededor de sus populares películas.

Una de esas fechas relevantes e inolvidables fue este 7 de julio, cuando se cumplieron nueve años de que se estrenó la película en la que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, decían adiós a sus memorables personajes Harry Potter, Hermione y Ron Weasley, respectivamente.

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Se trata de la cinta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, con la que las aventuras del aprendiz de mago y sus amigos llegaron a su fin.

En aquella ocasión, Inglaterra fue el primer país en poder disfrutar de la cinta final de la saga, ya que en esta nación se desarrolló toda la trama. A las salas mexicanas, la película llegó hasta el 15 de julio de 2011.

Entre lo que más se recuerda de este evento está que el desenlace de dicha saga provocó la división de los fans que siguieron una a una las películas de Harry Potter, ya que muchos aseguraron que hubo situaciones que no eran necesarias reseñar, como el aspecto de los personajes 19 años después con maquillajes poco convincentes.

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Lo celebran con memes

Como era de esperarse, este martes 7 de julio los admiradores de Harry Potter celebraron con gran fuerza en redes sociales el noveno aniversario del estreno de su última película con memes.

Hoy 7 de Julio, se cumplen 9 años de la premiere en Londres de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2" pic.twitter.com/aEHvWM3sk4 — Lord Voldemort (@LordVoldemort_S) July 7, 2020

Harry Potter visitando el callejón Diagon y viendo Hogwarts por primera vez pic.twitter.com/dP1kxCdQ4e — OtraCuentaDeHarryPotter (@otracuentahp) July 7, 2020

Cuando recomiendas Harry Potter a alguien y termina siendo tan fan como tú. pic.twitter.com/IhcNJhhGR2 — Harry Potter™ ⚯͛ (@Harry_Potter_TM) July 8, 2020