¿Justin Bieber y Hailey Baldwin están pasando por un mal momento? El cantante le cierra la puerta en la cara a su esposa.

Al parecer, las cosas entre el cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo, Hailey Baldwin, no van tan bien como ellos lo dan a conocer en sus redes sociales. Esto porque hace poco, Justin mostró su molestia en contra de Baldwin.

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El matrimonio lleva menos de dos años como marido y mujer, en todo ese tiempo se ha podido ver cómo el intérprete de Yummy no se cansa de presumir a su esposa en redes sociales. Siempre está resaltando lo hermosa que es.

Aunque pareciera que todo es color de rosa, la realidad es que la joven pareja ha pasado por varios problemas. De algunos, seguramente no nos hemos enterado, pero esta vez el par de casados no pudieron evitar ser grabados mientras pasaban por un mal momento.

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En el video, se puede observar como Justin baja de una camioneta de color negra; al bajarse, él lanza la puerta con el brazo izquierdo, pero esta no se alcanza a cerrar. Resulta que el portazo fue amortiguado por Hailey, quien también estaba a punto de bajar del vehículo.

Detrás de él, bajó Hailey, a ambos se les podía ver su cara de disgusto y molestia. No se sabe qué fue lo que provocó que pasaran por este incómodo momento.

Justin cerrándole la puerta a Hailey...



Ok. YUMMY.



pic.twitter.com/b8q6QqcAMT — Kendall Blue Jenner (@NoMaminBlue) January 29, 2020

Esto se da a conocer después de que Selena Gomez contó que sufrió abusos emocionales por parte de su exnovio, Bieber. Ella admitió que, durante mucho tiempo, Justin le transmitió, en su mayoría, cosas negativas.

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Al final me infundió fuerzas. Mantener esa mentalidad de víctima puede resultar muy peligroso. No estoy tratando de faltarle al respeto a nadie, pero sí siento que fui víctima de cierto nivel de abuso

Reveló Selena a su paso por la emisora NPR, antes de aclarar que en ningún momento se estaba refiriendo a malos tratos físicos, sino a ciertas dinámicas emocionales muy nocivas.

Creo que eso es algo que he tenido que descubrir cómo procesar como adulta, para comprender las decisiones que tomé

Aunque también fue sincera, y dijo que se llevaba cosas hermosas que vivió al lado del que fue el hombre de su vida; solamente que ella necesitaba cerrar ese ciclo en su vida.

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