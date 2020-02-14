“Todo se sale de control”: Justin Bieber habla sobre su vida sexual que lleva con su esposa Hailey.

Durante los últimos días, Justin Bieber ha estado dentro de la lista de tendencias por diferentes situaciones; sin embargo, parece que no se quiere salir de esta línea con las fuertes confesiones que hizo sobre la vida sexual que lleva con su esposa Hailey.

En la semana, el cantante canadiense realizó un concierto en el Indigo at The O2, ubicado en la ciudad de Londres; al finalizar el evento, Bieber realizó un encuentro con sus fans donde habló sobre varios aspectos de su vida personal.

Los detalles que dio causaron un gran impacto entre los fans que pudieron estar cerca de él, pues habló sobre la forma en que se relaja con su esposa Hailey Baldwin, quien es una famosa modelo.

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Explicó que con su pareja tiene una forma singular de relajarse cuando sus apretadas agendas se lo permiten:

Cuando estoy con mi mujer nos gusta... ya se podrán imaginar lo que nos gusta hacer, y las cosas se salen de control

Señaló que es prácticamente lo que les gusta hacer, además de ver algunas de sus películas favoritas:

Es básicamente lo único que hacemos. También nos gusta ver películas (…) La parte que más nos gusta es la de relajarnos, sin duda

Es de esta forma que recalcó que dejó atrás su etapa de castidad. Sí, antes de que se reencontrara con Hailey Bieber, el cantante decidió dejar su vida sexual para tener un acercamiento a Dios.

Incluso, hace unos días mencionó que así fue hasta que se casó por el civil con su esposa. Después de dos meses de matrimonio oficial, Justin Bieber tomó la decisión de comenzar de nuevo con su vida sexual al lado de Hailey, a quien la ha señalado como la seguridad que siempre ha buscado.

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