Justin Bieber habla sobre las enfermedades que enfrenta día con día desde que fue diagnosticado con Lyme.

En uno de los últimos episodios de su serie Seasons, el cantante Justin Bieber dio algunos detalles de su salud, en la que se ha tenido que enfrentar al Lyme, la mononucleosis y el síndrome de bipolaridad. Después de las revelaciones, sus fans se han mostrado preocupados.

El canadiense aprovechó su serie para hablar ampliamente de las enfermedades que han estado formando parte de su vida desde hace tiempo. Profundizando en cada uno de estos temas, contando cómo ha sido vivir con los efectos secundarios y cambios físicos.

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Hace poco se dio a conocer que el canadiense fue diagnosticado con Lyme, mononucleosis y síndrome bipolar, trayendo consigo un cambio radical en las vidas del intérprete de Yummy y de su esposa, Hailey Baldwin.

He estado teniendo problemas con mi energía por un buen tiempo y no sabía por qué... luego de unas pruebas me di cuenta de que tenía Lyme.

Uno de los síntomas que tiene esta enfermedad son las afectaciones que comienza a resentir el sistema neurológico, cambios de humor, irritabilidad, depresión y ansiedad. En palabras de su esposa, asegura que la mononucleosis hace sentir a la persona muy enferma, al grado de no querer levantarse de su cama.

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Por otro lado, Justin aseguró que las infecciones han estado afectando su acné y las toxinas de su cuerpo, haciéndolo sentir mal todo el tiempo. A pesar de eso, Bieber se está sometiendo a múltiples tratamientos con los que espera mejorar su salud. Hailey dice que ahora que saben cómo aliviarlo, él podrá estar en el camino de mantener una mejor vida.