“Ni siquiera creo que deba estar vivo": Justin Bieber hace fuertes confesiones sobre su estado emocional.

Justin Bieber aprovechó su conferencia de prensa para hacer algunas confesiones que resultaron fuertes para su fandom, pues reflejó, en medio del llanto, que su estado emocional ha sido afectado en muchos sentidos.

En los últimos días, el joven cantante ha abarcado las páginas principales de los medios y no precisamente por su material que ha lanzado, sino por su salud, ya que dio a conocer que padece la enfermedad de Lyme, de la cual ya recibe tratamiento. Sin embargo, esto no es lo único.

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De acuerdo con la revista Variety, Bieber realizó una presentación previa de su próximo álbum Changes, a la cual asistieron cientos de fans y medios para estar al tanto del nuevo éxito del joven cantante, pero se llevaron una gran sorpresa.

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Justin Bieber se emocionó y comenzó a recordar lo difícil que fue para él entrar a la vida adulta, pues estuvo rodeado de personas que sólo lo dañaban y no encontraba en alguien un apoyo sincero, siendo así que cayó en una fuerte depresión de la que apenas se está recuperando de la mano de su esposa Hailey Bieber.

Ni siquiera creo que deba estar vivo, no importa prosperar

No obstante, agradeció a su representante, Scooter Braun, por haberlo acompañado durante esa difícil etapa. El cantante quiso guardar sus lágrimas, pero sus sentimientos se lo impidieron y rompió en llanto frente a todo el público.

Asimismo, Justin Bieber señaló que encontró una salida al acercarse a Dios, pues así logró sacar adelante su trabajo creativo. Y, finalmente, dijo estar orgulloso de la relación que tiene con su esposa, porque juntos han podido salir adelante.

Te amo con todo mi corazón… y estoy muy orgulloso de nosotros

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