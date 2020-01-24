Kate Middleton confiesa que ella también fue “aislada” de la realeza durante su embarazo como Meghan Markle.
Kate Middleton reveló cómo fue la crianza del pequeño George, pues asegura que vivió momentos difíciles.
La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, confesó uno de los momentos más difíciles que vivió dentro de la realeza, el cual fue durante el nacimiento del Príncipe George.
Durante su visita al Centro de Niños Ely y Caerau en Cardiff, la Duquesa de Cambridge mencionó que el nacimiento de su primogénito no fue fácil como pareció, pues reveló que se sentía "aislada" y lejos de su familia.
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Esto causó revuelo, ya que se asemeja a lo que confesó Meghan Markle con respecto a su embarazo de Archie.
Kate Middleton recordó cómo fue su embarazo en 2013, ella y el Príncipe William vivieron en Gales, donde él servía en la Fuerza Aérea Real.
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Estaba hablando con algunas madres. Era el primer año y acababa de tener a George, William todavía estaba trabajando en búsqueda y rescate. Vinimos aquí, tuve a un pequeño bebé en medio de Anglesey. Me sentía tan aislada, tan alejada.No tenía a mi familia cerca y él hacía turnos de noche
Kate Middleton confesó que de haber contado con un espacio similar al Centro de Niños Ely y Caerau, en donde se les brinda apoyo a los padres (en la etapa inicial de sus hijos), la historia hubiera sido diferente.
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In Cardiff The Duchess of Cambridge joined a baby sensory class at the Ely and Caerau Children’s Centre to hear about the support that parents and staff receive, and to talk about the #5BigQuestions on the Under 5s Survey. The launch of the survey follows eight years of work by The Duchess, in which she has explored how experiences in early childhood often lie at the root of the hardest social challenges the country faces today. What we experience in the earliest years – from in the womb to the age of five – is instrumental in shaping our future lives. It takes just 5 minutes to have your say in the biggest ever conversation on early childhood – click the link in our bio to answer the #5BigQuestions on the Under 5s.
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