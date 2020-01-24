Kate Middleton confiesa que ella también fue “aislada” de la realeza durante su embarazo como Meghan Markle.

La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, confesó uno de los momentos más difíciles que vivió dentro de la realeza, el cual fue durante el nacimiento del Príncipe George.

Durante su visita al Centro de Niños Ely y Caerau en Cardiff, la Duquesa de Cambridge mencionó que el nacimiento de su primogénito no fue fácil como pareció, pues reveló que se sentía "aislada" y lejos de su familia.

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Esto causó revuelo, ya que se asemeja a lo que confesó Meghan Markle con respecto a su embarazo de Archie.

Kate Middleton recordó cómo fue su embarazo en 2013, ella y el Príncipe William vivieron en Gales, donde él servía en la Fuerza Aérea Real.

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Estaba hablando con algunas madres. Era el primer año y acababa de tener a George, William todavía estaba trabajando en búsqueda y rescate. Vinimos aquí, tuve a un pequeño bebé en medio de Anglesey. Me sentía tan aislada, tan alejada.No tenía a mi familia cerca y él hacía turnos de noche

Kate Middleton confesó que de haber contado con un espacio similar al Centro de Niños Ely y Caerau, en donde se les brinda apoyo a los padres (en la etapa inicial de sus hijos), la historia hubiera sido diferente.

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