Se filtran las primeras imágenes del video de Justin Bieber y J Balvin, ‘La Bomba’. Aquí los detalles.

Justin Bieber cayó rendido ante el ritmo latino. Al parecer, los grandes exponentes del genero urbano fueron su inspiración para lanzar música nueva. Tal es el caso de J Balvin, quien ya prepara junto al canadiense el video de la canción, La Bomba. Ahora se filtraron algunas imágenes del rodaje y los fans reaccionaron entusiasmados:

Justin Bieber y J Balvin van a lanzar el tema del verano, ya verán

Estás fotos de Justin Bieber y J Balvin es algo que no sabía que quería pero que necesitaba

Ya quiero escuchar ‘La Bomba’, el tema estará buenísimo después de todo es una canción de Justin Bieber en colaboración con J Balvin

Se filtra fotos de J Balvin y Justin Bieber grabando video musical en Miami, ¿será la canción del verano? pic.twitter.com/hj0dxVlSbc — BORN MX (@bestoutrightnow) February 28, 2020

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En las fotos se le vio al colombiano portar una chamarra rosa junto a Justin, quien usó una camiseta sin mangas y un sombrero blanco. Al puro estilo latino, ambos lucieron sonrientes arriba de un auto convertible.

En otras de las imágenes que circularon, los cantantes aparecieron bailando por las calles de Miami, Florida. En el set, las estrellas se dieron un fuerte abrazo y dejaron ver lo bien que se le pasaron.

Se desconoce la fecha del estreno de la canción, por lo mientras, los fans piensan que será un ritmo “explosivo” y “sensual”.

Al parrecer, Justin Bieber puso pausa a la grabación del clip, pues ahora celebra su cumpleaños número 26 junto a su esposa Hailey Baldwin. J Balvin le envió el siguiente mensaje a través de Instagram:

Feliz cumpleaños leyenda @justinbieber mucha luz y salud, entre más pequeño té muestres, ¡¡más grande eres!! Grande “Juan” Bieber

La colaboración de los famosos es una de las más esperadas del 2020, pues fuentes aseguran que combinará los géneros reguetón, hip-hop y pop.

¿Cómo te imaginas que sonará la canción?

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