Keanu Reeves está trabajando en su propio cómic, en el que el protagonista es un hombre inmortal.

Keanu Reeves sigue ampliando sus horizontes en el mundo artístico. El actor se encuentra escribiendo un cómic, en el que el protagonista es un hombre inmortal con un aspecto bastante parecido a su papel en Matrix.

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Gracias a que parece que los años no pasan por el actor, hay fans que piensan que la nueva faceta de Keanu Reeves es una forma de contar la historia de su vida.

Bajo el nombre de ‘BRZRKR’, la historia cuenta la vida de un hombre que tiene el don de la inmortalidad y se encuentra en la tierra durante siglos. El protagonista es contratado por el gobierno de Estados Unidos para poder hacer misiones secretas.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS — BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020

El cómic es una historia de acción, muy violenta, con un personaje que podría ser una máquina indestructible, quien físicamente es muy parecido a Keanu Reeves.

Me han fascinado los cómics desde que era un niño y han marcado parte de mi carrera. Tener la oportunidad de crear ‘BRZRKR’, y colaborar con leyendas de la industria como los autores Matt Kindt y Clem Robbins, los artistas Alessandro Vitti y Bill Crabtree, y el ilustrador Rafael Grampá, junto con todo el equipo de Bomm! Studios, es un sueño hecho realidad

Matt Kindt es una figura sobresaliente en el mundo de los cómics, por su trabajo en títulos como ‘Spider-Man’ y ‘La Liga de la Justicia’, además de tener seis nominaciones a los Premios Eisner y ganador de un Premio Harvey.

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Aunque el personaje inmortal tenga un gran parecido con Keanu Reeves, la historia no tiene nada que ver con su vida.