Camila Cabello será la protagonista de la nueva producción musical en live-action de ‘Cenicienta’.

La cantante Camila Cabello será la nueva Cenicienta en la versión live-action que prepara la compañía de animación, misma que se estrenará en 2021.

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Este nuevo film es una propuesta distinta a la que se conoce del cuento clásico, debido a que la apuesta de Disney es un toque de frescura con Camila Cabello y Beyoncé, ya que esta última intérprete aportaría su popular tema Single Ladies.

Como parte del equipo, la productora y cantante Missy Elliot formará parte del musical de esta nueva película. La nueva producción cuenta con la participación de artistas como: Idina Menzel, James Corden, Pierce Brosnan y Nicholas Galitzine.

Se espera que llegue a las pantallas el 5 de febrero de 2021. Contará con un esquema diferente a lo antes visto en los cuentos de hadas tradicionales, pues también incluirá diversidad entre sus actores y una nueva narrativa.

Cenicienta se mantiene como una de las historias de princesas más querida y vista por niños y adultos. Los años pasan y la cultura va evolucionando, los valores se adaptan a las nuevas necesidades con el paso del tiempo y este cuento clásico se seguirá adecuando, al menos esa es la tendencia desde 1990.

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Finalmente, contará con la participación de un actor de la comunidad LGBT llamado Billy Porter, quien interpretará a la hada madrina de la princesa (Camila Cabello) y será el encargado de llevar toda la magia al cuento.