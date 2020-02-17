FOTO: Kylie Jenner presume su casa llena de girasoles y los internautas se preguntan si ya tiene nueva conquista.

A unos días de San Valentín, Kylie Jenner presumió uno de los posibles regalos que recibió en la fecha de los enamorados. La empresaria de 22 años publicó una foto ante sus más de 160 millones de seguidores de la sala de su casa repleta de girasoles.

En la fotografía, la integrante del clan Kardashian-Jenner posó frente al espejo con unos jeans de cintura alta y un crop top rojo. Inmediatamente sus seguidores comentaron el post:

¡¡¡Wow!!! Esto es un sueño

¡Es literalmente un sueño!

Esta foto es realmente placentera de ver

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Así fue la excéntrica fiesta de Stormi, hija de Kylie Jenner. ¡La pequeña presumió su propia colección de maquillaje!

La foto publicada hace un día ya cuenta con más de 10 millones de 'me gusta' e incluso sus fans opinaron que se trata de un regalo del rapero Travis Scott, o de una nueva conquista de la celebridad.

No es la primera vez que Jenner presume sus fascinantes obsequios, pues nos ha mostrado su armario valuado en millones de dólares con ropa de las marcas más exclusivas. Camionetas, casas y viajes a lugares paradisíacos son otros de los detalles que la famosa estadounidense ha recibido en ocasiones especiales.

Stormi, su hija, es otra integrante de la familia que recibe estrafalarios obsequios. Recientemente su madre le organizó una fiesta con mariposas y flores lavanda para celebrar el lanzamiento de su propia colección de maquillaje.

Y en su fiesta de cumpleaños, se llevó a cabo una celebración con un parque temático del rostro de la pequeña de dos años.

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