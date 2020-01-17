FOTOS: Kim Kardashian visita México y derrama sensualidad mientras disfruta de sus vacaciones.

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores con su visita a México, en donde aprovechó para descansar mientras derramó sensualidad a lo largo de las vacaciones que tomó en compañía de un grupo de amigas.

Es común que la esposa de Kanye West deje mostrar sus curvas con cualquier prenda que vista, pues es una de las famosas que más se jacta de tener un cuerpo envidiable, además de que se ha vuelto un ícono de la moda por el estilo extravagante que siempre utiliza.

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Ahora, playas mexicanas fueron las elegidas para atestiguar su sensualidad, ya que Kim Kardashian decidió viajar sin su familia a Los Cabos, México. La millonaria no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse y posó a la orilla del mar de una forma singular.

Ver esta publicación en Instagram Cabo Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de Ene de 2020 a las 8:51 PST

En la imagen que fue compartida en su cuenta de Instagram, se le ve a la hermana Kardashian vestir un traje de baño pegado, debido a ser de látex. Sin embargo, el color naranja del bañador logró resaltar la belleza morena de la estrella, quien peinó su larga cabellera con una trenza y cubrió sus ojos con unos glamourosos lentes de sol.

La fotografía ya alcanzó más de 4 millones de likes y conjuntó un sinfín de comentarios positivos hacia su belleza, pues sus seguidores quedaron sorprendidos por lo bien que lucía ante el sol mexicano.

Asimismo, publicó otra fotografía con un diminuto bikini que dejó mucho a la imaginación y un top beige que abarcaba gran parte de su pecho. Sin duda alguna, Kim Kardashian impactó a sus fans por lo bien que luce a pesar de ser mamá de cuatro pequeños niños que se han robado el corazón de los internautas.

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