Esta fue la acusación de violación que momentáneamente manchó la imagen del basquetbolista Kobe Bryant en 2003.

Kobe Bryant tuvo un episodio que momentáneamente manchó su imagen en 2003, cuando fue acusado de violación por una joven de 19 años.

El momento vivido por el basquetbolista profesional fue recordado en redes sociales, luego de la conmoción por su repentina muerte.

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Kobe fue acusado por una joven que trabajaba en un hotel Lodge & Spa de Eagle, Colorado. De acuerdo a las declaraciones, Bryant le pidió que le mostrara las instalaciones del lugar, después la invitó a su habitación, donde comenzaron a besarse de manera consensual.

Sin embargo, las versiones de los dos implicados diferían, ya que ella comentó que el deportista abusó sexualmente de ella. Mientras que él comentó que no habían tenido relaciones sexuales pero, tras las pruebas de ADN, se comprobó que sí.

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Pese a que había una acusación en su contra, el caso se supendió a una semana del juicio, pues la parte acusadora decidió no ir a testificar, por lo que solo pidió que Kobe Bryant le ofreciera una disculpa ante la corte para retirar los cargos.

Para marzo de 2005, todo terminó cuando la mujer y Kobe Bryant llegaron a un acuerdo confidencial con una compensación económica. Tras lo cual algunas marcas decidieron quitarle el patrocinio a Black Mamba.

La leyenda de la NBA murió este domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y siete personas más, cuando la unidad en la que viajaban se estrelló en una zona de Calabasas, California.

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