Confirman que Kobe Bryant y su hija Gigi fueron enterrados en una ceremonia privada en Corona del Mar, California.

A unos días de que Vanessa Bryant despidiera a su esposo Kobe Bryant y a su hija Gigi con unas tiernas palabras en Instagram, el portal Daily Mail confirmó que los cuerpos ya fueron enterrados en una ceremonia privada el pasado 7 de febrero.

A dos semanas de su muerte, la familia y los amigos cercanos al exjugador de Los Lakers asistieron al Pacific View Memorial Park de la localidad de Corona del Mar, en California, donde no hubo ningún solo fotógrafo.

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Ante la cantidad de fans que esperan por despedir al basquetbolista, Vanessa Bryant ya prepara un homenaje para el 24 de febrero del presente año. La fecha tiene un significado muy especial para la familia: el 24 era el número del jersey de Kobe, febrero es el mes 2 del año, y número de la camiseta de Gigi y 2020 hace referencia a los 20 años que llevaba juntos la pareja.

Kobe y Gigi fallecieron en un accidente aéreo; ante la tragedia, su esposa ya expresó lo difícil que es superar la muerte de sus seres queridos: "Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido".

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