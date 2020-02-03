¿Se va del programa? Esta fue la condición de Kourtney Kardashian para continuar en el reality show.

Ante el éxito de Keeping Up With The Kardashians, Kourtney se había replanteado varias veces si seguir en el programa era buen idea.

Y aunque los fans pensaron que ya no aparecería nunca más, la celebridad le propuso una condición a los productores para continuar en el proyecto.

La famosa ya no quiere que sus hijos salgan al aire, pues ahora quiere que Mason, Penelope y Reign tenga una vida fuera de los reflectores y se respete su privacidad:

“Decidió que ya no expondrá a sus hijos en la cámara, así como su vida sentimental. Quiere proteger esa parte de su vida”, expresó una fuente cercana a la familia ante la Revista Ok!

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La decisión fue muy bien tomada por su familia, incluyendo a Kendall Jenner que en una entrevista reciente en The Ellen Degeneres Show aplaudió que su hermana pusiera límites.

Creo que Kourtney quiere establecer ciertos límites, lo cual es completamente comprensible. Siempre mantuve mi vida privada al margen, por lo que siempre fue normal para mí, pero hubo un momento en que ella hablaba de su vida cotidiana, así que es un cambio, y todos tomarán un tiempo para entender la idea

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Estas fueron las palabras de la integrante del clan Kardashian-Jenner, sin embargo, Kourtney sigue publicando fotos de sus pequeños en Instagram, por ejemplo, vemos a Penélope en un paseo por bote mostrando su excéntrica vida.

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