¡Lady Gaga ya tiene novio! La cantante compartió una romántica foto en su cuenta de Instagram para oficializar su amor.

Lady Gaga enloqueció a las redes sociales el día de ayer, cuando publicó una foto junto a su actual novio, Michael Polansky, CEO de Parker Group, una organización con sede en San Francisco.

“Nos divertimos mucho en Miami. Amor a todos mis pequeños monstruos y fanáticos, ¡son los mejores!”, expresó la celebridad en Instagram.

La foto en la que aparece la pareja recostada en un yate ya cuenta con más de dos millones de likes, y los comentarios de sus fans celebrando la nueva etapa sentimental de la famosa: “Lo mereces, reina”, “Tu felicidad derrite millones de corazones” y “Tienes buen gusto Lady Gaga, este hombre es muy sexy”.

Te puede interesar:

VIDEO: Así honró el Super Bowl a Kobe Bryant y a su hija Gianna en el ‘Opening Night’. El tributo de la NFL.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

La pareja disfrutó de un fin de semana en el Super Bowl pues, según la revista People, salieron del Hard Rock Stadium en Miami, tras el encuentro de los equipos San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.

Posteriormente, la cantante de Bad Romance oficializó su relación en Instagram y compartió con todos sus Little Monsters la imagen que ya le dio la vuelta al internet.

También te puede interesar:

FOTO: Eiza González asisitió al Super Bowl LIV, a lado de otros actores de Avengers. ¡Lucía fantástica!

