VIDEO: Conoce el verdadero significado de ‘Smells Like Teen Spirit’, uno de los éxitos de Kurt Cobain.

Un 20 de febrero de 1967 nació Kurt Cobain, líder de la agrupación Nirvana, también conocido como el ídolo de la Generación X, este 2020 cumpliría 53 años.

Aquí te mostraremos por qué Smells Like Teen Spirit se convirtió en todo un himno para los jóvenes de aquella época y la historia detrás de este tema.

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El segundo álbum de Nirvana fue Nevermind, y en este se incluye el tema más escuchado de la banda, Smells Like Teen Spirit. Con motivo del cumpleaños de Kurt Cobain te explicaremos la historia detrás de la icónica canción.

EL ORIGEN DE 'SMELLS LIKE TEEN SPIRIT'

La traducción literal de la frase significa ‘huele como espíritu adolescente’. Sin embargo, el origen de este tema está muy alejado a su significado.

De acuerdo con varios testimonios, fue en agosto de 1990 cuando Kurt Cobain salía con Kathleen Hanna, integrante de la banda Bikini Kill.

Un día ambos salieron de fiesta, Kathleen Hanna y Kurt fueron al motel donde él se hospedaba y, mientras dormía, aprovechó para escribir en la pared: “Kurt smells like Teen Spirit” (“Kurt huele como el espíritu adolescente”).

Parece una historia simple, pero la parte de Teen Spirit hace alusión a un desodorante que era muy popular en aquella época.

En una entrevista, Hanna mencionó que dicha frase fue como se refirió a la esencia con la que había marcado a Kurt.

Años más tarde, el propio líder de Nirvana compartió lo que significó grabar este tema y qué intentaba hacer con los arreglos de la canción.

Estaba tratando de escribir la última canción pop. Básicamente, estaba tratando de arrebatar algo de los Pixies. Conecté con esa banda tan fuerte, que debí haber estado con ellos, o al menos en una banda de covers a los Pixies

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