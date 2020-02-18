Continúa la polémica en la familia real británica: Lord Snowdon, sobrino de la reina Isabel II, se divorcia.

Según informó la BBC, el sobrino de la reina Isabel II, David Armstrong-Jones, que tiene el título de Lord Snowdon se divorció de su pareja, Serena, tras 26 años de relación.

El lord y la condesa de Snowdon han acordado acabar su matrimonio de manera amigable y se divorciarán

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Así anunciaron los medios la situación del miembro de la realeza británica, que tiene el puesto número 21 en la línea de sucesión del trono británico.

El equipo de David, hijo de la princesa Margarita y el fotógrafo Antony Armstrong-Jones, también anunció un comunicado junto a su expareja donde aseguró que han llegado a un acuerdo de manera amistosa y pidieron respeto hacia su privacidad.

Están convencidos de que pueden llevar su separación de manera civilizada y no existe ni culpa ni malos sentimientos en ninguno de los dos lados. Simplemente han llegado a un punto en el que ambos consideran que tienen que pasar página

Según informaron, ya vivían separados y ahora solo esperan que el divorcio concluya en este año.

Snowdon es el hijo mayor de la fallecida Margarita de Inglaterra, hermana de la Reina Isabel II. Por lo tanto, la Monarca se enfrenta a otro drama real, después de que Meghan Markle y el Príncipe Harry anunciaron que dejarían la corona real británica para independizarse financieramente.

Serena y Lord Snowdon se casaron en octubre de 1993 para posteriormente concebir a sus dos hijos, Charles Y Margarita.

No es la primera decepción a la que se enfrenta la Monarca, pues hace apenas una semana Peter Phillips se divorció de Autumn Kelly tras 12 años de matrimonio, y lo convirtió en el primer nieto de la la Reina Isabel II en concluir su matrimonio.

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