FOTO: Maluma enciende las redes sociales al presumir su sexy abdomen; usuarios lo llaman ¡Papito!

El cantante colombiano Maluma conquistó a sus fieles seguidores de redes sociales tras compartir una sexy foto. El intérprete de 11PM elevó la temperatura con la increíble imagen, ya que se observa su torso desnudo mientras se ejercita.

Maluma sigue demostrando que sus canciones son grandes éxitos y siempre están en los primeros lugares de las listas más importantes del mundo, tan solo basta con sus sencillos Felices los 4, HP y Chantaje para comprobar que es uno de los mayores exponentes del reguetón.

Te puede interesar:

FOTO: Yanet García derrama sensualidad en las playas de Puerto Rico; sus seguidores la llaman “perfecta”.

Aunque tiene un gran éxito, Maluma también tiene un atlético cuerpo y solo basta ver su cuenta de Instagram, en donde el joven de 26 años publica ardientes fotos de su figura.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Un ejemplo de esto es la última instantánea que compartió en Instagram, pues en la sexy publicación se puede ver que realiza su entrenamiento en la ciudad de Dubai y se puede apreciar su marcado abdomen.

En cuestión de horas, su sexy foto ha logrado superar los 729,886 mil likes y ha recibido cientos de comentarios en donde le llegan varios piropos y mensajes halagadores.

También te puede interesar:

FOTOS: Mira cómo ha cambiado la bella Danna Paola, desde su infancia hasta ser crítica de La Academia.

