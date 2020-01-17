Marc Anthony visitará la Ciudad de México para llevar su Opus Tour al Palacio de los Deportes.

El cantante boricua Marc Anthony dio a conocer que visitará la Ciudad de México para presentar su Opus Tour durante este año 2020. Resultó una gran sorpresa, ya que fueron años que estuvo separado de los escenarios mexicanos.

La gira por México está agendada para los días 8 y 9 de mayo; sin embargo, la venta de los boletos se dará a partir del 21 de este mes, aunque esta comenzará con los usurarios de Citibanamex y, posteriormente, las entradas estarán disponibles para el público en general.

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El cantante nacido en la ciudad de Nueva York tiene pensado visitar el Palacio de los Deportes para deleitar a sus fans con sus grandes éxitos, como Vivir Mi Vida, Ahora Quién o Qué Precio Tiene El Cielo, entre otras. Sin embargo, también viene a promocionar su nuevo disco Opus, en donde integra su más reciente éxito Tu Vida En La Mía.

De acuerdo con su empresa promotora, este sencillo se posicionó en número 30 dentro de la lista de Billboard’s Radio Tropical Airplay, pero busca conseguir más reconocimiento dentro de la competencia musical. Cabe mencionar que éste se trata de un material grabado en Miami y que estuvo a manos de Art House Society y Criteria Studios, junto con el pianista y productor Sergio George, quien años atrás trabajó con el cantante de salsa.

Marc Anthony ya tenía tiempo sin dar a conocer nuevo material, acabando con esa sequía musical con este álbum de estudio que presentará después de seis años de ausencia. En tanto, Opus también es su octavo disco de salsa, y apunta a ser un éxito más para la carrera del cantante de ritmos latinos.

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