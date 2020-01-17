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VIDEO: Eminem crea polémica por letra de rap sobre el atentado ocurrido en concierto de Ariana Grande.

El rapero fue criticado por mencionar en una de sus canciones del nuevo disco, ‘Music to Be Murdered By’, la tragedia ocurrida en Manchester en 2017.

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Escrito por: Redacción TV Azteca

El rapero Eminem está en medio de una polémica surgida en redes sociales, tras el lanzamiento de su nuevo álbum Music To Be Murdered By.

Y es que en la letra de una de sus canciones hace referencia al atentado que sucedió en Manchester en uno de los conciertos que ofreció la cantante Ariana Grande en el 2017.

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El tema en cuestión es Unaccommodating, en el cual Eminem menciona el atentado ocurrido en 2017, cuando una bomba estalló en el estadio donde se presentaba Ariana Grande, ataque que dejó 22 muertos y cientos de heridos.

"Pero estoy considerando gritar 'bombas' en el juego, como si estuviera esperando afuera de un concierto de Ariana Grande", dice la letra de la canción.

Por esta razón, varios internautas han criticado al rapero y calificado la canción como "ofensiva" y "repugnante"; sin embargo, hay otros a quienes la reacción negativa les pareció "exagerada".

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