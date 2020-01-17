Entrenadora de Adele reveló la estricta dieta que ayudó a la cantante a bajar más de 45 kilos.

Luego de que Adele sorprendiera a todos mostrando su delgada figura en las playas del Caribe, ahora su entrenadora personal, Camila Goodis, ha revelado la dieta que la cantante usó para bajar más de 45 kilos.

En el programa de televisión de Lorraine Kelly, la entrenadora aseguró que para la cantante adoptó un enfoque austero para las comidas y se apegó a los entrenamientos diarios.

Goodis aseguró que los cambios en el cuerpo de Adele se lograron, en gran medida, por una disminución significativa en su consumo de calorías, reduciendo a la mitad la cantidad diaria recomendada para mujeres de 2.000 calorías.

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Está haciendo ejercicio, pero creo que el 90 por ciento es dieta. Es una buena dieta para perder peso. La primera semana es intensa, jugos verdes y solo 1.000 calorías. No se ve muy delgada, se ve increíble

La instructora, quien se describe a sí misma como 'una maga del cuerpo brasileño', fue presentada a Adele a través de la esposa de Robbie Williams, e incluso les dio un entrenamiento conjunto en su mansión de Los Ángeles.

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