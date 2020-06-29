Margot Robbie llegó a un acuerdo para ser la protagonista de la nueva película de ‘Piratas del Caribe’.

El popular barco de Piratas del Caribe volverá a navegar, pero esta vez con un capitán nuevo.

La actriz Margot Robbie llegó a un acuerdo con Disney para protagonizar la próxima entrega de la saga.

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Esta película tendrá una trama que se ambientará en el mismo mundo que las anteriores entregas protagonizadas por el actor Johnny Depp, quien interpretó a Jack Sparrow.

Christina Hodson, quien es la mente maestra en los libretos de Birds of Prey y del spin-off de Transformers y Bumblebee, será la elegida para escribir el guión.

La producción puso manos a la obra para dar marcha a la película, pero en esta ocasión con protagonistas femeninas, donde sobresalen nombres como Karen Gillan.

Medios internacionales especializados en cine han dado a conocer que no es la única película de Piratas del Caribe que se encuentra en desarrollo, pues también se trabaja en una nueva producción a cargo del escritor original de esta historia, Ted Elliott.

La película, que comenzará a rodar próximamente y contará con la participación de Margot Robbie, no interferirá con el plan de las demás. Jerry Bruckheimer, productor de la saga, será también productor de ambos filmes.

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Además, esta cinta será una historia totalmente original y con nuevos personajes, pero ambientada en el mismo mundo de aventuras en el que ya existe Jack Sparrow.