Morena Baccarin desconoce si regresará a su papel de ‘Vanessa Carlysle’ en la tercera entrega de ‘Deadpool’.

Un personaje de vital importancia en las películas de Deadpool es Vanessa Carlysle, a quien dio vida la actriz Morena Baccarin, quien habló sobre si tendrá participación en la nueva entrega del antihéroe.

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Guionista de ‘The Passion of the Christ 2’ dio detalles de esta nueva cinta y señaló que será ‘alucinante’.

Marvel Studios confirmó que la tercera entrega de las aventuras de Wade Wilson está en proceso, luego de que Disney adquiriera las propiedades de Deadpool y X-Men como parte de su compra de la cadena Fox.

Es por ello que el equipo de productores, liderado por Paul Wernick y Rhett Reese, confesó que traer al personaje al MCU hizo que el guión de la tercera película fuera un poco más complicado que cuando estaban en Fox; sin embargo, están listos para que funcione de la mejor manera.

En una entrevista para un medio estadounidense, Morena Baccarin reconoció que desconoce si será parte de la nueva entrega de la cinta del supervillano y negó rotundamente que tenga sobre la mesa una oferta por parte del gigante de la animación.

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