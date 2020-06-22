Marvel estaría preparando la entrada del ‘Doctor Doom’ al MCU, pero sería con un nuevo personaje.

Luego de las icónicas batallas de Los Vengadores contra Thanos en la película Avengers: Infinity War, el futuro de algunos villanos se encuentra en duda.

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Supervillanos clásicos de Marvel Comics, como Magneto y Galactus, por fin tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades contra algunos personajes como Thor y Hulk.

Y, aunque a estos malhechores les faltan muchos años para entrar al Universo Marvel, se dio a conocer la versión con la que están creando al mejor villano de la historia.

Los rumores detallan que Marvel Studios está preparando un nuevo personaje que tendrá el nombre de Lucia Von Bardas. Este personaje es parte de los cómics y apunta a ser una de las mejores creaciones de la productora.

Kevin Cige, y el equipo de Marvel, planean comenzar con el desarrollo del personaje y la historia de Doctor Doom.

Cabe señalar que Doctor Doom ha sido reconocido como uno de los grandes villanos de los Cuatro Fantásticos, además de ser uno de los adversarios más complicados a los que han tenido que enfrentarse Los Vengadores, desde su aparición en los cómics en el año 1962.

La presentación de Lucia Von Bardas podría servir para darle una introducción al Doctor Doom en su país natal, Latveria. Algo parecido como lo que sucedió con Wakanda, en Capitán América Civil War, antes que se estrenará la cinta de Black Panther.

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