Jamie Foxx logró una extraordinaria transformación para interpretar a Mike Tyson en película biográfica.

El actor estadounidense Jamie Foxx ha hecho un arduo trabajo para interpretar al icónico y polémico boxeador Mike Tyson, en una película biográfica que será dirigida por el aclamado director Martin Scorsese.

El ganador del premio Oscar en 2004, por su trabajo en la película basada en la vida de Ray Charles, ha tenido que someterse a una dura y estricta rutina física y alimenticia para poder lograr el estado físico del boxeador en sus mejores años de carrera.

Los resultados de este fuerte entrenamiento son visibles y sorprendentes, razón por la que Jamie Foxx lo lució ante sus seguidores de Instagram, luego de que compartió una imagen donde luce muy musculoso.

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En la postal que reveló el actor se le pudo ver sentado frente a un espejo, luciendo una figura de envidia.

Junto a las fotos, Foxx publicó un mensaje en el que señaló que lleva meses alistándose para el papel de Mike Tyson: “La primera, pero más grande tarea es transformar el cuerpo”.

Pese a que sus seguidores aseguraron que el cambio que ha logrado es extraordinario, el histrión aseguró que aún “tenemos mucho camino que recorrer”, por lo que se cree que seguirá en un estricto entrenamiento.

La transformación comienza… No es ningún secreto que llevo mucho tiempo detrás del biopic de Myke Tyson. La gente siempre me pregunta cuándo va a hacerse realidad. Pues bien, las cosas por fin se han alineado y hace unos pocos meses arrancó este viaje

Un gran esfuerzo

Se menciona que Foxx llegará a pesar 98 kilos para dar vida a Tyson y tendrá que alcanzar los 108 para interpretar al boxeador en su retiro.

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Para este reto el actor se preparó con bandas elásticas, sentadillas y estocadas, además de que ha tenido que recibir una dieta especial que le ha enseñado a comer. “Ni ayuno intermitente ni comer poco, hay que saber comer”, señaló.