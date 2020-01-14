Meghan Markle y Príncipe Harry: Estos son los delicados motivos por los que renunciaron a la familia real.
Los Duques de Sussex iniciaron el año con un nuevo cambio radical de sus vidas; decidieron alejarse de la familia real por motivos delicados que atentan contra su salud emocional y mental.
Meghan Markle y el Príncipe Harry decidieron comenzar el año con un nuevo estilo de vida para el cual tuvieron que hacer el sacrificio de renunciar a la realeza. Sin embargo, se dieron a conocer algunos de los delicados motivos por los que se despidieron de la exuberante familia.
Cuando dieron a conocer su decisión, los Duques de Sussex sólo mencionaron que querían iniciar una vida independiente en todos los sentidos; sin duda alguna, el caso causó un gran impacto a nivel internacional, por lo que comenzaron las especulaciones.
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This evening, The Duke and Duchess of Sussex attended the annual #WellChildAwards in London. WellChild aims to ensure every child and young person living with serious health needs has the best chance to thrive with the support and medical care needed in the comfort of their own home. The Duke of Sussex became Patron of WellChild in 2007, and last year both The Duke and Duchess attended the awards to honour the children and families that WellChild supports. The Duke, who first came to these awards over a decade ago, shared in his remarks tonight: “Last year when my wife and I attended we knew we were expecting our first child - no one else did at the time, but we did - and I remember squeezing Meghan’s hand so tightly during the awards, both of us thinking what it would be like to be parents one day, and more so, what it would be like to do everything we could to protect and help our child should they be born with immediate challenges or become unwell over time. And now, as parents, being here and speaking to all of you pulls at my heart strings in a way I could have never understood until I had a child of my own.” • To find out more about tonight’s event and how you can support this very special organisation, please visit @WellChild Photos ©️ PA images
Ahora, medios internacionales mencionaron que algunos de los principales motivos por los que dijeron adiós a sus roles de realeza son delicados, pues ambos sufrían de depresión, racismo y una gran presión mediática que no los dejaban tranquilos.
De acuerdo con los medios internacionales, Meghan Markle recibió comentarios despectivos sobre su color de piel, pues le mencionaron que su ADN era exótico y extraño, mientras que una presentadora de la BBC la comparó con un chimpancé.
En relación al Príncipe Harry, señalaron que sufre de una fuerte depresión debido a la presión mediática, ya que él prefiero alejarse del ojo público y llevar una vida más tranquila, algo que definitivamente su papel dentro de la familia real no se lo permite.
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