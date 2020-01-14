Meghan Markle y Príncipe Harry: Estos son los delicados motivos por los que renunciaron a la familia real.

Meghan Markle y el Príncipe Harry decidieron comenzar el año con un nuevo estilo de vida para el cual tuvieron que hacer el sacrificio de renunciar a la realeza. Sin embargo, se dieron a conocer algunos de los delicados motivos por los que se despidieron de la exuberante familia.

Cuando dieron a conocer su decisión, los Duques de Sussex sólo mencionaron que querían iniciar una vida independiente en todos los sentidos; sin duda alguna, el caso causó un gran impacto a nivel internacional, por lo que comenzaron las especulaciones.

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Ahora, medios internacionales mencionaron que algunos de los principales motivos por los que dijeron adiós a sus roles de realeza son delicados, pues ambos sufrían de depresión, racismo y una gran presión mediática que no los dejaban tranquilos.

De acuerdo con los medios internacionales, Meghan Markle recibió comentarios despectivos sobre su color de piel, pues le mencionaron que su ADN era exótico y extraño, mientras que una presentadora de la BBC la comparó con un chimpancé.

En relación al Príncipe Harry, señalaron que sufre de una fuerte depresión debido a la presión mediática, ya que él prefiero alejarse del ojo público y llevar una vida más tranquila, algo que definitivamente su papel dentro de la familia real no se lo permite.

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