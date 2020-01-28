¡No los quieren! Meghan Markle y Harry podrían regresar a Inglaterra tras problemas que enfrentan en Canadá.

Meghan Markle y el Príncipe Harry podrían regresar a su antigua vida en Inglaterra tras los problemas que han enfrentado al comenzar una nueva etapa en Canadá, ya que ha sido más difícil de lo que esperaban, según se ha mencionado en medios internacionales.

Parece que el inicio de una nueva vida no ha sido tan sencillo para los Duques de Sussex como ellos lo pensaban, pues tras anunciar su decisión sobre alejarse de la Corona Británica han recibido varias críticas y otros tantos asuntos que resolver con la Reina Isabel II, por lo que el Príncipe Harry tuvo que quedarse más tiempo en su ciudad natal.

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Sin embargo, parecía que los problemas estaban por acabarse, pero no ha sido así ya que en las tierras canadienses también han enfrentado ciertas circunstancias que los han hecho repensar su decisión y hacerlos regresar a Inglaterra, al lado de la Familia Real Británica.

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De acuerdo con el medio británico The Mirror, los Duques de Sussex continúan siendo víctimas de la prensa, una razón por la que se alejaron del Palacio de Buckingham pues sufrían por presión mediática, algo que estaba perjudicando su salud mental. Asimismo, algunos canadienses se han mostrado en contra de su estancia en este país.

Es así que Meghan Markle y el Príncipe Harry podrían regresar a Reino Unido, algo que también están buscando los Príncipes Carlos y William, el padre y hermano de Harry, para que el matrimonio vuelva, aunque ya no retomen sus títulos ni roles reales con los que debían cumplir.

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