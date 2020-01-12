¿Odio? Así reaccionan los ciudadanos británicos ante la independencia que piden Meghan Markle y el príncipe Harry.

Esta semana ha sido complicada para la familia real de Reino Unido tras el anuncio que dieron los Duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, sobre la independencia que buscan al ya no ser parte de esta. Pero, en general la población en general de aquel país también ha dado a conocer su opinión.

Cuando Meghan llegó a integrarse al Palacio de Buckingham fue bien aceptada por los ciudadanos; de inmediato se ganó el cariño y respeto de los británicos, pero al parecer la situación ya cambió luego del anuncio que dieron; pues de acuerdo con dos encuestas publicadas por Mail Online, la gente ha mostrado un cierto descontento.

Una de las encuestas arrojó que el 54 por ciento de los participantes mencionó que los títulos reales que tienen como, por ejemplo, duques de Sussex, deben ser eliminados, además de que sugirieron que la pareja debe pagar por la remodelación que hicieron en la residencia de Frogmore Cottage que está valuada en 3.1 millones de dólares.

En tanto, en una segunda encuesta, el 60 por cierto aclaró que Meghan Markle y Harry no han tratado de la mejor forma a la Reina Isabel II, pues no fueron adecuadas formas en las que dieron a conocer su decisión, sumando que también han tenido otros tropiezos con la cabeza principal de la familia real británica.

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