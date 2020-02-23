Meghan Markle y el Príncipe Harry declararon si usarán la palabra ‘Royal Sussex’ tras abandonar a la realeza.

Hace unas semanas, la Reina Isabel II le otorgó un fuerte castigo a Meghan Markle y al Príncipe Harry que consistió en negarles el uso de la palabra Royal Sussex para usos comerciales y filántropos. Ahora, los exduques expresaron cómo piensan resolver el tema de su marca y así le respondieron a la Monarca:

Mientras que no hay jurisdicción alguna por la Monarquía o la Oficina de Gabinete sobre el uso de la palabra ‘Royal’ en el extranjero, el duque y duquesa de Sussex no pretenden usar ‘Sussex Royal’ o cualquier interacción con la palabra ‘Royal’ en cualquier territorio (ya sea dentro del Reino Unido o fuera) cuando ocurra la transición en primavera del 2020

Estas fueron las palabras que la pareja mandó a través de un comunicado en donde detallaron que nunca tuvieron la intención de usar el término Royal Sussex.

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Varias marcas pretendían unirse con Meghan y el Príncipe Harry para sacar provecho de su prestigioso título; sin embargo, los enamorados dejaron claro que no emplearán dicha denominación cuando se muden a Canadá junto a su hijo Archie.

El drama no paró ahí, pues una fuente aseguró que el Príncipe Harry exigirá seguridad privada por haber nacido en la familia real, por su servicio militar y por la amenaza que tendría debido a ser una personalidad pública:

Estamos presenciando un giro de acontecimientos bastante extraordinario. La gente británica no soportará que dos multimillonarios exijan ser financiados por los que pagan impuestos luego de abandonar al país al que deberían estar sirviendo (...) Los últimos comentarios publicados en el sitio web de los Sussex es extremadamente petulante y ha alarmado dentro del Palacio

Es probable que las decisiones de los exduques de Sussex no tengan contenta a la Reina Isabel II, pues dicha fuente confirmó que están logrando alejar a su familia:

Esto es evidencia de que Harry y Meghan se están apartando cada vez más de la familia en vez de unirse y formar vínculos

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