Esta es la razón por la que Kate Middleton y Meghan Markle jamás llegarían a ser princesas.

No es novedad de que el matrimonio del Príncipe William y Kate Middleton es uno de los más envidiables de la familia real; sin embargo, hay una duda que asalta a todos: ¿Por qué la duquesa de Cambridge no porta el título de princesa?

De igual manera, destaca que tampoco poseen esta distintiva real Meghan Markle y el Príncipe Harry luego de su boda. La respuesta a ambas cuestiones podría estar relacionada a la historia de Camila Parker y Lady Di, la princesa de Gales.

Te podría interesar: Conoce los mejores outfits que usó la actriz Meghan Markle en el tiempo que perteneció a la realeza.

Los expertos en la realeza aseguran que, luego de grandes análisis, Camila de Cornualles es la mujer detrás de todo. Pues, a pesar de estar casada con el Príncipe Carlos desde 2005, y por lo tanto, ser legítimamente Princesa De Gales, la realeza no le otorgó este título.

La razón es simple: el titulo se arraigó tanto en la Princesa Diana que, como forma de respeto, se evitó usarlo de nuevo. Así que Camilla sólo es La Duquesa De Cornualles.

Por otro lado, historiadores que han investigado el árbol genealógico de la realeza, aseguran que el caso es similar con Meghan y Kate: ya que ambas son duquesas, a pesar de que pudieran ser consideradas princesas por el hecho de estar casadas con príncipes ingleses.

De igual manera, las duquesas no podrían portar el título de Lady Di, pues sus esposos, William y Harry no son príncipes de Gales: aun le pertenece a su padre, el Príncipe Carlos.

Además, el historiador Victoria Arbiter asegura que las Duquesas obtuvieron este titulo debido al nombramiento de Camila.

Es por eso por lo que todas son duquesas en la familia real, porque Camila es una duquesa

Finalmente, no se sabe si Camila Parker obtendría el título de reina cuando su esposo llegue al trono o sólo ganaría el de Princesa Consorte; sin embargo, tanto ella, como el Príncipe Carlos están felices con cualquier decisión.

También te podría interesar: ¡Sigue el drama Real! Reina Isabel II se quedará con la custodia de Archie, hijo de Meghan y Harry.

