¡Sigue el drama Real! La Reina Isabel II se quedará con la custodia de Archie, hijo de Meghan y Harry.

Luego de que se diera a conocer que la Reina Isabel aceptó la renuncia de sus funciones de Meghan Markle y el Príncipe Harry, la monarca se quedará con la custodia de su hijo, Archie.

De acuerdo con varios medios locales, existe un antiguo acuerdo donde se estipula que la Reina Isabel tiene la custodia de los miembros de la Familia Real.

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Aunque la Reina aceptó la renuncia de los Duques de Sussex y el "periodo de transición", donde se mudarán a Canadá, la monarca puede quedarse con la custodia de Archie.

El acuerdo se estableció en 1717 y menciona lo siguiente:

El derecho de supervisión del monarca, se extendía a sus nietos y tal derecho pertenece a Su Majestad, Rey del Reino, incluso durante la vida de su padre

Esto significa que se le otorgaría la custodia total de cada uno de los miembros de la Familia Real.

Un claro ejemplo es el divorcio entre Carlos y la Princesa Diana, padres de William y Harry, nunca hubo alguna pelea legal por parte de los dos, ya que la custodia siempre fue de la Reina Isabel II.

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