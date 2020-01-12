¿Cirugía? Mia Khalifa publica foto en lencería, pero sus fans no dejaron pasar este detalle.

Mia Khalifa, ex actriz de películas para adultos, es de las personas que gustan de compartir fotografías que despiertan la imaginación, pero en esta ocasión hubo otra situación que quitó la atención a lo atractivo de su pose.

Khalifa ya no se dedica a las películas para adultos desde hace unos años, pero es de las personas que gustan de publicar algunas fotos de sus envidiables cuerpos como lo hizo en esta ocasión en la que vistió lencería con algunas transparencias.

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En la foto se le ve a la guapa modelo sentada sobre un sofá con lencería oscura, pero con transparencias que dejaban volar la imaginación de sus seguidores, prenda que hacía conjunto con su característico cabello negro y con un maquillaje sencillo que resaltó su belleza.

Sin embargo, hubo algo más que causó revuelo y no fue precisamente con la sexy actitud que caracteriza a Mia Khalifa, sino fue una pequeña cicatriz ubicada en la parte de su muslo izquierdo y que no dejaron pasar sus seguidores.

Ante esto hubo comentarios al respecto, pues algunos internautas mencionaban que era una cicatriz de una cirugía, aunque otros decían que se trataba de una celulitis. En tanto, Khalifa decidió publicar su foto con orgullo a pesar del pequeño detalle.

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