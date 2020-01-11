VIDEO: Courteney Cox sorprende al bailar al lado de su hija la divertida rutina que hizo en Friends.

A través de un video, Courteney Cox y su hija, Coco Arquette, quien tiene 15 años, se han vuelto tendencia en redes sociales por recordar la divertida coreografía de Mónica y Ross en Friends.

En la grabación se puede ver que ambas realizan una rutina al ritmo de la canción Do My Dance, del rapero Tyga junto a 2 Chainz, para una popular red social china, conocida como Tik Tok.

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La actriz de Friends compartió el video en su cuenta de Instagram con el mensaje:

Si tu objetivo es ver a tu hijo perder la paciencia, intenta hacer un Tik Tok con ellos. #FamilyAerobics

Rápidamente el video de Courteney Cox y su hija fue comparado con la vieja coreografía que protagonizó bajo el personaje de Mónica Geller que hace con su hermano Ross en la serie Friends.

Mira el video y compara:

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