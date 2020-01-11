VIDEO: Courteney Cox sorprende al bailar al lado de su hija la divertida rutina que hizo en Friends.
La actriz Courteney Cox, mejor conocida por su personaje de Mónica en Friends, sorprendió a los internautas al recordar una icónica escena de la serie.
A través de un video, Courteney Cox y su hija, Coco Arquette, quien tiene 15 años, se han vuelto tendencia en redes sociales por recordar la divertida coreografía de Mónica y Ross en Friends.
En la grabación se puede ver que ambas realizan una rutina al ritmo de la canción Do My Dance, del rapero Tyga junto a 2 Chainz, para una popular red social china, conocida como Tik Tok.
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La actriz de Friends compartió el video en su cuenta de Instagram con el mensaje:
Si tu objetivo es ver a tu hijo perder la paciencia, intenta hacer un Tik Tok con ellos. #FamilyAerobics
Rápidamente el video de Courteney Cox y su hija fue comparado con la vieja coreografía que protagonizó bajo el personaje de Mónica Geller que hace con su hermano Ross en la serie Friends.
Mira el video y compara:
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