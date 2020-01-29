Miley Cyrus y Liam Hemsworth le dan punto final a su matrimonio. ¡Ya están oficialmente divorciados!

La pareja que en diciembre del 2018 nos hizo suspirar, ahora ya está oficialmente divorciada. Dejando atrás todas las bonitas vivencias que pasaron juntos, tanto Miley Cyrus, como Liam Hemsworth, pueden seguir con sus vidas, pero ahora por separado.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Después de haber vivido un matrimonio que solamente duró ocho meses, la joven pareja anunció su separación a través de las redes sociales; esto sucedió después de que se viera a la exchica Disney en los brazos de su amiga, Kaitlynn Carter.

Aunque se trató de un romance fugaz, más adelante Cyrus se quiso dar otra oportunidad con el cantante australiano Cody Simpson. Al igual que ella, Liam probó otras relaciones; la primera fue con Maddison Brown y la segunda Gabriella Brooks, quien incluso ya fue a conocer a los padres del hermano menor de Chris Hemsworth.

Te puede interesar: Selena Gomez confirma que sufrió abuso por parte de Justin Bieber mientras mantenían su noviazgo.

Después de tanto drama, y que se había dicho en un principio que el divorcio quedaría para finales de octubre, por cuestiones de papeleo, esto se atrasó. Luego de tantos meses, el juez ha aprobado los papeles de divorcio.

El acuerdo se hizo en el mes de diciembre; esto sucedió por las propiedades que adquirieron juntos y las mascotas que compartían.

El trámite fue rápido, especialmente porque no tenían hijos y cada uno de ellos se quedó con el dinero que han ganado en sus proyectos individuales y las mascotas se han quedado con la interprete de Slide Away.

También te puede interesar: ¿Nada qué hacer en San Valentín? Pasa un momento romántico en casa de ‘Romeo y Julieta’ en Verona, Italia.

Laura Wasser fue la abogada de Liam y ha trabajado con otras celebridades como: Kim y Khloé Kardashian, Ryan Reynolds, Christina Aguilera, Johnny Depp, entre otros. Por el momento, ambos siguen dando lo mejor de cada uno en sus nuevas relaciones; el compromiso que una vez los unió, ahora se ha terminado.