Selena Gomez confirma que sufrió abuso por parte de Justin Bieber mientras mantenían su noviazgo.

La cantante Selena Gomez parece que poco a poco está dejando atrás todo lo que pasó en su vida amorosa, situaciones difíciles que atravesó y que la dañaron en todos los sentidos, como el abuso que sufrió cuando mantenía un noviazgo con Justin Bieber.

La historia de estos dos cantantes ha sido de las más peculiares dentro de la farándula, pues han surgido un sinfín de rumores y versiones alrededor de ella, así como el final que resultó ser muy doloroso para Selena.

Incluso, Justin Bieber se ganó el odio de muchos cuando se dio conocer un hilo en Twitter donde explicaban varias situaciones y errores que el cantante canadiense había hecho, como sus infidelidades con algunas mujeres, entre ellas su esposa Hailey Baldwin.

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No obstante, y después de mucho tiempo, Selena Gomez sacó nuevos sencillos que causaron gran revuelo, pues fans mencionaron que las letras, como Lose You To Love Me o Rare, estaban totalmente dedicadas a su ex novio Bieber, a quien le perdonó todo lo que le hizo.

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Mediante una entrevista que le otorgó a NPR, la cantante confirmó que en Rare sí habla sobre la relación que tuvo con la joven estrella, pues ella sintió que no recibió un trato adecuado, además de que tenía la necesidad de decir ciertas cosas que se había guardado.

Luego, el conductor le preguntó que si sentía que había sufrido de un tipo de abuso, a lo que ella confirmó que sí mientras salía con él:

Siento que fui víctima de un cierto tipo de abuso (…) creo que es algo que tengo que interiorizar como adulta

Finalmente, Selena aseguró que en esta etapa se siente orgullosa de ella, pue está más fuerte y, por fin, encontró una manera de poder sacar todo lo que ha guardado durante varios años.

Como no quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de procesarlo de la mejor manera posible

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