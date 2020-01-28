¿Nada qué hacer en San Valentín? Pasa un momento romántico en casa de ‘Romeo y Julieta’ en Verona, Italia.

Romeo y Julieta son nombres muy conocidos, y la realidad es que sí, los identificamos demasiado bien. Una novela escrita por William Shakespeare en la que narra el amor repentino de dos jóvenes que se enamoran en cuanto se vieron.

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Sin embargo, esta relación no podía ser posible por la enorme enemistad que existía entre sus familias; un odio que era capaz de llevarlos hasta la muerte, y ellos conocerían el triste y dramático final.

Con el tiempo, se han hecho un par de películas en las que hablan de estos dos enamorados, una de ellas es Romeo + JulietaJulieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. En el 2010, llegó el filme, Cartas a Julieta. En el filme, millones de mujeres le escribían mensajes a Julieta, dejándolas en su casa. Cada una de esas hojas, contenía historias de amor.

Verona, Italia. Es el lugar donde sucedió todo el drama entre estos dos adolescentes enamorados y en donde se encontraba la casa de la protagonista. Haciéndonos soñar con encontrar a nuestro Romeo y poder vivir nuestro amor en tan hermosa casa.

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Airbnb se ha caracterizado por ser una aplicación en la que puedes rentar casas, cuartos y hasta lofts para pasar unos días en lugares que visitas. Ahora, pretende llevarte a la casa de Julieta. Lo único que tienes que hacer es redactar una carta contando tu historia de amor, la que resulte más conmovedora será la que gane.

Así, cumpliendo el sueño de pasar unos días llenos de romanticismo con tu pareja en el que llegó a ser el hogar de la chica que representa a todas las mujeres enamoradas, serán recibidos por un mayordomo quien los atenderá durante su hospedaje, y visitarán uno de los mejores restaurantes, llamado Giancarlo Perbellini, que cuenta con dos estrellas Michelin.

También, los estará esperando un tour por la ciudad y podrán leer algunas cartas que han sido enviadas a Julieta.

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Será hasta el 2 de febrero cuando se recibirán las cartas, dando tus razones por las cuales tú debes de pasar unos días en la casa del siglo XIII y en la que estarán durmiendo en la cama original, Letto di Giulietta.

Todo los detalles los puedes encontrar aquí.