Muere el inventor del comando ‘copia y pega’, Larry Tesler. Esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento.

Larry Tesler murió a los 74 años según lo informó la compañía proveedora más grande del mundo de fotocopiadoras. El inventor del comando, copia y pega, falleció el lunes 17 de febrero.

El inventor de “cortar, copiar, pegar, buscar y reemplazar fue el exinvestigador de ‘Xerox’. Nuestro trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry falleció el lunes, unámonos para honrarlo

El científico computacional estadounidense fue conocido por trabajar en el campo humano-computadora. Trabajó para reconocidas empresas como Amazon, Apple, Yahoo! y en el Centro de Investigaciones de Palo Alto de Xerox.

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Así surgió la idea del comando, copiar y pegar

Según confesó el informático, su inspiración fueron las casas editoriales donde se cortaban pedazos de textos para adherirlos a otros. Ahora las combinaciones, CTRL+X, CTRL+C y CTRL+V, son ocupadas por varias personas alrededor del mundo.

Uno de sus primeros trabajos fue en Silicon Valley en California donde en la década de los sesenta, las computadoras eran un objeto inaccesible para la mayoría de las personas, según Larry.

El Museo de Historia de la Computación también expresó sus condolencias vía Twitter:

Tesler creó la idea de ‘cortar, copiar y pegar’, combinó el adiestramiento informático con una visión contracultural de que las computadoras deberían ser para todos

El invento de Tesler fue impulsado gracias a Steve Jobs, quien incorporó el famoso copy-paste dentro de los equipos Macintosh. También trabajó en Apple por 17 años, pues su talento lo convirtió en el científico jefe de la compañía.

Se graduó de la Universidad de Stanford en la carrea de Ciencias Computacionales y comenzó su trayectoria en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Stanford. También es conocido por inventar los softwares de QuickTime, Apple Script y Hypercard de Bill Atkinson.

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