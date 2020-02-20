Hija de Steven Spielberg hará carrera como actriz del cine para adultos y su famoso padre la apoya.

La hija de Steven Spielberg, Mikaela, reveló que se convertirá en actriz del cine para adultos para formar su propia carrera, en busca de su independencia, proyecto en el cual su padre la apoya.

Mikaela Spielberg está a punto de cumplir 24 años y, tras una vida en la más completa discreción, ha concedido una entrevista en la que ha revelado que está tratando de forjarse una carrera propia.

#e_RadioUS Mikaela Spielberg: 5 Things To Know About Steven Spielberg’s Aspiring Adult Film Star Daughter https://t.co/uPMSTgVZra pic.twitter.com/PolTwJV9wF — E-Radio.US (@eRadioUS) February 19, 2020

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En entrevista con el diario británico The Sun, Mikaela aseguró que se autogestionará y que ya tiene varios videos filmados, con lo que pretende empezar desde cero en la industria del cine para adultos.

El objetivo es que sea segura, sana, consensuada. Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi virtud por tener un nombre

La hija de famoso cineasta se dijo cansada de no poder capitalizar su cuerpo y de que le dijeran que tenía que odiar su cuerpo, además de revelar que estaba cansada de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para su alma.

Steven Spielberg's daughter, Mikaela, on why she's embarking on adult entertainment career: https://t.co/G9OTLUlPYk



"I got really tired of not being able to capitalize on my body and frankly, I got really tired of being told to hate my body." pic.twitter.com/5VKl0uOhPy — Complex (@Complex) February 19, 2020

Haciendo este tipo de trabajo, soy capaz de satisfacer a otra gente, pero eso está bien, porque no es de una manera que haga que me sienta violada

En cuanto a la reacción de sus padres, Mikaela Spilberg confesó que están más “intrigados” que enojados y que su único objetivo es lograr la independencia económica y mandar un mensaje sobre que no hay nada de malo con usar el cuerpo.

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