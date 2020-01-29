FOTO: Mujer capta en selfie la reacción de su esposo tras presenciar el parto y se hace viral en redes sociales.

Una mujer que acababa de dar a luz se hizo viral en redes sociales por captar la reacción que tuvo su esposo al presenciar el nacimiento de su hijo, misma que capturó en una foto.

A los internautas les gustó la divertida selfie, compartida en una cuenta de Instagram, que muestra a la mujer sonriendo en la cama del hospital mientras su marido está tumbado en el suelo, aparentemente desmayado tras presenciar el parto.

La madre, que permanece en la camilla con bata y un gorro que le recoge el cabello, aparece riendo de la situación mientras captura a su marido rodeado por personal médico que sostiene al recién nacido.

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La foto, compartida el 14 de enero con título "Él estaba aquí para apoyar a su esposa en su primer parto", acumuló miles de reacciones y comentarios como: "Madre y bebé están bien, el padre todavía se está recuperando" y "¡Diós mío! Debe de haberse emocionado tanto al ver a su bebé".

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Asimismo, la historia se viralizó en la plataforma Reddit, donde los internautas comentaron sus propias experiencias relacionadas con los partos, apoyando al padre de la criatura.

"Cuando sacaron a mi hijo de su madre, todo mi cuerpo se sacudió hasta la médula. Fue una experiencia aterradora", confesó uno. Otro más comentó: "¡Buena suerte y felicidades! No estás solo".