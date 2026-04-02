Richard Kelly, director de Donnie Darko, ofrecerá Master Class en la CDMX por el 25 aniversario de la película: fecha, lugar y boletos

Han pasado 25 años desde el estreno de Donnie Darko. Si bien su lanzamiento se vio eclipsado por el trágico atentado a las Torres Gemelas y la sensibilidad en torno a su trama, que incluye un accidente aéreo, con el paso del tiempo la cinta dirigida por Richard Kelly y protagonizada por Jake Gyllenhaal logró consolidarse como todo un clásico de culto. Para celebrar su vigésimo quinto aniversario, los fans de la película podrán disfrutar de su reestreno en cines, además de una Master Class con el aclamado director.

También te puede interesar: 7 estrenos de cine en abril de 2026 que no te puedes perder

¿Cuándo y dónde será la Master Class de Richard Kelly en CDMX?

La Master Class con Richard Kelly, director de Donnie Darko, se llevará a cabo el próximo lunes, 6 de abril, en punto de las 11:30 a.m. La cita es en el complejo cinematográfico de Oasis Coyoacán, una plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México. El evento también contará con la presencia del cineasta mexicano Isaac Ezban, quien será el host.

25 aniversario de Donnie Darko: ¿Cómo comprar boletos para la Master Class de Richard Kelly?

Este miércoles, 1 de abril, se llevó a cabo una preventa limitada a través de la app y taquillas del complejo cinematográfico. Se espera que la venta general se abra en los próximos días, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto.

Celebra 25 años de Donnie Darko con su director, Richard Kelly, en una Master Class única este 6 de abril. 🌀🎬 Preventa disponible a partir de hoy acá 👉 https://t.co/H8jx3N0rUw.@MasQueCineLatam pic.twitter.com/FInyUM6Ef9 — Cinépolis (@Cinepolis) April 1, 2026

Donnie Darko se reestrenará en cines por su 25 aniversario

Además de la Master Class, Donnie Darko celebrará su 25° aniversario con un reestreno en cines, ahora restaurada en 4K. La película estará disponible a partir del 16 de abril. No obstante, la preventa de boletos ya se encuentra disponible en taquillas e internet.

¿De qué trata Donnie Darko?

La película sigue la historia de Donnie (Jake Gyllenhaal), un adolescente que sobrevive de manera milagrosa a su muerte luego de que una turbina de avión cayera en su habitación. Tras el incidente, Donnie comienza a tener alucinaciones que lo hacen cometer actos que él jamás hubiera imaginado. La película da un giro inesperado cuando el joven descubre las consecuencias de haber burlado a la muerte, enfrentándose ahora a una importante decisión: dejar que la realidad alterna siga su curso o pagar su deuda con el más allá y aceptar su destino.