¿Fan de ‘El Nene Consentido’? Funko trae de regreso la serie ‘Dinosaurios’ en una tierna colección.

La compañía Funko dio una gran sorpresa a los fans de Dinosaurios, un clásico que se transmitía en televisión abierta durante los años noventa, pues lanzará una tierna colección de sus emblemáticas figuras con la familia de El Nene Consentido.

La serie retrataba la vida que llevaba una familia de dinosaurios que tenían que vivir en una sociedad moderna y, sin duda, sus aventuras entretenían a los televidentes que no se perdían ni un episodio. Debido a su gran éxito, volvió a tener una aparición hasta el 2014, y ahora pretende regresar para este 2020.

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Funko mencionó que su colección estará lista en el transcurso de este año, con la cual integrará a todos los miembros dinosaurios de la familia Sinclair: papá Erl, mamá Francine, los hermanos Robert y Charlene, así como Nene Sinclair, quien trae consigo el sartén con el que solía golpear a su padre.

Hasta el momento, se desconoce el precio de cada muñeco, pero los fans ya han reaccionado al respecto en sus redes sociales, pues se encuentran ansiosos por obtener su figura favorita. Funko se ha convertido en una marca favorita por recrear figuras coleccionables de todo tipo, ya sea de películas, cantantes, series, caricaturas y otros tantos más.

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