Nicolas Cage está negociando para ser el nuevo ‘Superman’ en el DCEU, en sustitución de Henry Cavill.

Hace un tiempo, el actor Nicolas Cage estuvo a punto de interpretar a El Hombre de Acero en la película Superman Lives, que iba a ser dirigida por Tim Burton.

Te puede interesar:

Michael Keaton está negociando para ser ‘Batman’ en la nueva cinta ‘The Flash’, papel que tuvo en 1989.

Sin embargo, el proyecto tuvo que ser cancelado, por lo que Nicolas no llegó a personificar al superhéroe. La compañía Warner Bros. le daría una nueva oportunidad en la cinta The Flash.

Cabe señalar que Michael Keaton se encuentra en negociaciones para retomar el papel de Batman en la siguiente entrega de El Hombre Murciélago, pero todo indica que no será la única incorporación al Universo DC, ya que el estudio considera a Nicolas Cage para que se ponga el traje de Superman.

Según información de algunos medios, la nueva película de Flash retomará acontecimientos del popular cómic Flashpoint, lo que dará como resultado una nueva línea de tiempo en el Universo DC. Esto permitirá que tanto el Batman personificado por Keaton, como el Superman de Cage, pasen a formar parte de estos hechos.

Se mencionó que Warner Bros. ya está en pláticas con el famoso actor para que se convierta en el nuevo Superman, el cual vendrá de una línea de tiempo alternativa, por lo que Henry Cavill aún continuará siendo el último hijo de Krypton oficial.

También te puede interesar:

Marvel Studios planea usar al antihéroe ‘Deadpool’ como protagonista en tres películas. ¡Aquí los detalles

Pese a que la película The Flash aún no comienza con sus grabaciones, ya ha logrado generar grandes expectativas entre los fans, especialmente por la posible inclusión del ganador del Oscar en 1995 por Leaving Las Vegas.