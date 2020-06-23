Marvel Studios planea usar al antihéroe ‘Deadpool’ como protagonista en tres películas. ¡Aquí los detalles!

Luego de que adquirió los derechos de la historia de Deadpool, Disney dio a conocer que el antihéroe y exmercenario tendrá tres películas más.

Y es que, de acuerdo al portal We Got This Covered, la empresa de entretenimiento decidió que hará más cintas dedicadas al hombre que adquirió sus poderes tras ser sometido a un cruel experimento.

Las nuevas entregas mantendrán el mismo tono irreverente y serán dirigidas a los adultos. El jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige, ya recibió la indicación de la compañía de Mickey Mouse de terminar la tercera cinta, con el objetivo de seguir capitalizando al icónico personaje.

Te puede interesar:

Jamie Foxx logró una extraordinaria transformación para interpretar a Mike Tyson en película biográfica.

La primera y segunda película del supervillano se encuentran en el top tres de los filmes con clasificación R más taquilleras de la historia.

Cabe recordar que, el año pasado, Ryan Reynolds confirmó que llegaría una tercera entrega de Deadpool, ahora bajo la producción de Marvel Studios luego de que Disney adquiriera Fox, productora de las dos primeras películas.

Sí, estamos trabajando con todo el equipo. Estamos en Marvel ahora, lo que significa que ahora estamos en las grandes ligas. Es algo loco. Ya estamos trabajando en ello (Deadpool 3)

También te puede interesar:

Marvel estaría preparando la entrada de Doctor Doom al UCM, pero sería con un nuevo personaje.