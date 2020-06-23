Michael Keaton está negociando para ser ‘Batman’ en la nueva cinta ‘The Flash’, papel que tuvo en 1989.

El actor Michael Keaton se encuentra en negociaciones para dar vida, una vez más, a Batman, luego de los rumores que aseguran que el Hombre Murciélago podría regresar a las filas de Warner Bros.

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De acuerdo a The Hollywood Reporter, Keaton podría firmar no solo para un proyecto donde el protagonista es el actor Ezra Miller, sino que también podría participar en diferentes producciones.

El actor de títulos como Dumbo y Birdman tendría una participación en la historia que se basa en el cómic Flashpoint, trama en la que el velocista escarlata Flash crea una onda temporal en donde no existe ni la Liga de la Justicia ni Superman, pero sí hay una guerra entre Wonder Woman y Aquaman, además de que Batman y Cyborg son los encargados de dar la paz a todo el mundo.

Cabe recordar que Michael Keaton fue el encargado de interpretar y de darle vida a Bruce Wayne en las películas de Batman y Batman Returns, en las que tuvo grandes compañeros como Jack Nicholson y Kim Basinger, en la primera entrega, y Danny DeVito y Michelle Pfeiffer, en la segunda entrega.

En su debut en el Universo Marvel, Keaton le dio vida a Vulture en la película de Spider-Man: Homecoming.

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La cinta The Flash será dirigida por Andy Muschetti, en la que varios seguidores esperan que se mantenga la historia postapocalíptica que tienen las historietas y que marcó un antes y un después en el gran universo DC Comics.

